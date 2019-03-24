Nejat İşler'den Hacettepe'ye ziyaret

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Yarın deplasmanda Bodrum Belediyespor’la oynayacağı maç için Bodrum’da kamp yapan Hacettepe Spor’un özel ziyaretçileri vardı.
Aralarında oyuncu Nejat İşler’in de yer aldığı Gümüşlükspor Kulübü yöneticileri ve Gümüşlükspor’un duayen teknik direktörü Behzat Çınar başkent temsilcisini maç öncesinde kaldığı otelde ziyaret etti ve başarılar diledi.
Başkan Arif Ölmez’in de yer aldığı Hacettepe Spor kafilesi Gümüşlükspor temsilcilerine gerçekleştirdikleri sohbetin ardından nazik ziyaretleri için teşekkür ettiler.
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