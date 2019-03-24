﻿
Nejat İşler'den Hacettepe'ye ziyaret
﻿
Site İçi Arama
﻿

NEJAT İŞLER'DEN HACETTEPE'YE ZİYARET

Nejat İşler'den Hacettepe'ye ziyaret

Yarın deplasmanda Bodrum Belediyespor’la oynayacağı maç için Bodrum’da kamp yapan Hacettepe Spor’un özel ziyaretçileri vardı.  

916 Okunma

Yarın deplasmanda Bodrum Belediyespor’la oynayacağı maç için Bodrum’da kamp yapan Hacettepe Spor’un özel ziyaretçileri vardı.  

Aralarında oyuncu Nejat İşler’in de yer aldığı Gümüşlükspor Kulübü yöneticileri ve Gümüşlükspor’un duayen teknik direktörü Behzat Çınar başkent temsilcisini maç öncesinde kaldığı otelde ziyaret etti ve başarılar diledi.  

Başkan Arif Ölmez’in de yer aldığı Hacettepe Spor kafilesi Gümüşlükspor temsilcilerine gerçekleştirdikleri sohbetin ardından nazik ziyaretleri için teşekkür ettiler.
TFF 2. Lig'de 28. hafta tamamlandı
1
Murat Cavcav: "Ankaralılar ile emin olun şahlanırız"
Türkiye 568. maçına çıkıyor
A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de
TFF 2. Lig'de 28. hafta başladı
Kasapoğlu: "Dünyanın en cömert ülkesiyiz"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Bedirhan
24 Mart 201914:52
Nezih,takımın beyefendi ziyaretçisi olur. Veyis hocamızı yedirmeyiz!
﻿