Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) yolculuğunda teknik direktör Şenol Güneş ile oyunculara çok inandıklarını belirtti.

Milli takımın, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda yarın Moldova ile Eskişehir'de yapacağı karşılaşma için TFF tarafından hazırlanan "maç kitabı"nda açıklamalarına yer verilen Güreli, Türkiye'nin uluslararası platformda hak ettiği istikrarlı başarılara ulaşmasının en büyük dilekleri olduğunu aktardı.

Yeni bir başarı öyküsü yazma hedefiyle EURO 2020 yolculuğuna çıktıklarını vurgulayan Hüsnü Güreli, "Kalbi ay-yıldız için atan futbolcularımıza ve yönetim kurulumuz tarafından görevlendirilen teknik direktörümüz Şenol Güneş'e çok inanıyoruz. Uluslararası platformda ülkemizin hak ettiği istikrarlı başarılara ulaşması en büyük dileğimiz. Bu zorlu mücadele sürecinde, taraftarlarımızın eşsiz desteği ve sevgiyle kucaklaması da milli takımımız için ayrı bir motive kaynağı olacaktır. Tribünleri kırmızı-beyazla donatacak tüm taraftarlarımızı, her şartta destek olmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm futbolseverleri Eskişehir Yeni Stadyum'a davet eden Güreli, Türkiye-Moldova maçının fair play içinde geçmesini diledi.