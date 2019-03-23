Mustafa Cengiz idari yönden ibra edilmedi, Galatasaray seçime gidiyor

Galatasaray Kulübü mali genel kurulunda başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Galatasaray'ın tüzüğüne göre mevcut yönetimi bir ay içinde seçim kararı almak zorunda...
Cengiz ve yönetimi, 23 Ocak - 29 Mayıs'ı kapsayan ilk dönemi oy çokluğuyla idari ve mali yönden ibra edildi. Cengiz yönetiminin ikinci dönemi ise mali yönden ibra edilirken idari yönden aklanmadı.
Bu arada Cengiz döneminden önce ise eski başkan Dursun Özbek'in 23 günlük dönemi idari ve mali yönden ibra edildi.
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