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A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, ESKİŞEHİR'DE

A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde Moldova ile yapacağı maç için Eskişehir'e geldi.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 25 Mart Pazartesi günü Moldova ile Eskişehir'de yapacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçı için kente geldi.

Dün deplasmanda yaptıkları ve 2-0 kazandıkları Arnavutluk maçının ardından İşkodra kentinden özel uçakla Eskişehir'e gelen kafileyi, Hasan Polatkan Havalimanı önünde Eskişehirsporlu bazı yöneticiler ile bir grup taraftar karşıladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular, güvenlik tedbirleri altında otobüsle kamp yapacakları otele hareket etti.

Şenol Güneş, karşılaşmanın yapılacağı yeni Eskişehir Stadı'nda yarın saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından milliler, statta Moldova maçının son provasını yapacak.

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