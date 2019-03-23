﻿
Galatasaray'ın borcu açıklandı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY'IN BORCU AÇIKLANDI

Galatasaray'ın borcu açıklandı

Galatasaray Kulübü'nün 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon lira olduğu açıklandı.

201 Okunma

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 lira olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yapılan yıllık olağan mali genel kurulunda üyelere dağıtılan raporlarda, gerçekleşen hesap hareketleri konusunda bilgiler yer aldı.

Kulüp ve bağlı ortaklıkların net borcunun toplam 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 lira, alacakların ise 1 milyar 560 milyon 123 bin 356 lira olduğu belirtildi. Borç-alacak farkının 1 milyar 265 milyon 632 bin 435 lira olduğu aktarıldı.

Galatasaray Kulübünün 31 Aralık 2017 itibarıyla borç alacak farkı, 1 milyar 163 milyon 430 bin 729 lira olarak gerçekleşmişti.

ETİKETLER #Galatasaray
Mustafa Cengiz idari yönden ibra edilmedi, Galatasaray seçime gidiyor
A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de
Mustafa Cengiz'den borç açıklaması
"Emre'yi küçük düşürmemek için ücretini borsaya bildirmedik"
Kasapoğlu: "Dünyanın en cömert ülkesiyiz"
Galatasaray'da Bruma sesleri
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿