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Altınordu en parlak dönemini yaşıyor
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ALTINORDU EN PARLAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Altınordu en parlak dönemini yaşıyor

1. Lig'de 5. yılını geçiren kırmızı-lacivertliler 26. haftalar baz alındığında en yüksek puanını toplamayı başardı.

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Spor Toto 1. Lig'de son olarak Eskişehirspor'u deplasmanda 4-2 mağlup edip milli maç arasına 45 puanla 6. sırada giren Altınordu, son 5 sezonun en parlak dönemini geçirdi.
 
1. Lig'de 5. yılını geçiren kırmızı-lacivertliler 26. haftalar baz alındığında en yüksek puanını toplamayı başardı. Yıllar sonra ilk olarak 2014-2015 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden İzmir ekibi 26 maç sonunda hanesine 32 puan yazdırırken, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında ise 33 puan topladı. 
 
Geçen sezon Play-Off kılpayı kaçıran Altınordu, 27. haftaya girerken 42 puan aldı. Bu sezon ise istikrarlı bir gidişata imza atan kırmızı-lacivertliler 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek en yüksek istatistiğine ulaştı.
 
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sistem takımı olduklarını ifade ederek, "Hem üretip hem de yarışıyoruz. Zorlukları çok çalışarak kolaya çeviriyoruz. Bu günlere tesadüfen gelmedik. Ancak yolumuz uzun, çizgimizi bozmadan 8 haftayı bitireceğiz" diye konuştu.
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