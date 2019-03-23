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Altınordu namağlup şampiyon oldu
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ALTINORDU NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU

Altınordu namağlup şampiyon oldu

Altınordu U16 takımı, Rusya'da düzenlenen turnuvada namağlup şampiyon oldu.

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Altınrodu Futbol Akademisi (ALFA) U16 takımı, Rusya’da katıldığı Sergey Vakhrushev Turnuvası’nda namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Krasnodar’da düzenlenen turnuvada grup serisindeki ilk maçta Dinamo Moskova ile golsüz berabere kalan, sonrasında Rubin Kazan’ı 1-0, Kazak FC Kairat’ı 4-0 mağlup eden gençler, lider olarak bir üst tura çıktı tura çıktı.

Normal süresi 0-0 biten maçta Chertanova’yı 5-4’lük skorla geçen Altınordu U16 takımı, böylelikle final biletini aldı.

Nefes kesen finalde ev sahibi Krasnodar ile karşılaşan Altınordu, normal süresi 0-0 sona eren maçta rakibini 8-7 yenerek kupaya uzandı.

Altınordu’da Sarper Çağlar, Serkan Kayıkçı, Ravil Tagir, Efe Mustafa Çetin, Ufuk Birdal, Berkay Kınanç, Özgür Deryol ve Mestan Vural penaltıları golle sonuçlandırırken, kaleci Efe Kaan Yıldız kurtardığı iki penaltı ile şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Turnuvada Altınordu’dan Yiğit Emre Çeltik en değerli oyuncu, Ravil Tagir en iyi savunma oyuncusu ve Abdullah Soğucak en iyi forvet ödüllerinin sahibi oldu.

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