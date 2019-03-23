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Ankara derbisinde kazanan BOTAŞ
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ANKARA DERBİSİNDE KAZANAN BOTAŞ

Ankara derbisinde kazanan BOTAŞ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki maçta BOTAŞ, deplasmanda OGM Ormanspor'u 68-64 yendi.

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BOTAŞ, Kadınlar Basketbol Süper Ligi 23. hafta karşılaşmasında OGM Ormanspor'u Ankara derbisinde 68-64 mağlup etti.
 
OGM Ormanspor: 64 - BOTAŞ: 68
 
Salon: M.Sait Zarifoğlu
 
Hakemler: Uğur Özen, İzel Deniz Pehlivan, Hande Öztürk
 
OGM Ormanspor: Damla Zengin 9, Dila Aşkın 8, Nilay Kartaltepe 16, Naile Çırak 10, Ruzickova 19, Özge Kavurmacıoğlu 2
 
BOTAŞ: Kübra Erat 4, Olcay Çakır Turgut 18, Cuic 26, Krivacevic 6, Williams 8, Büşra Akbaş 2, Melis Gülcan 4
 
1. Periyot: 11-13
 
Devre: 29-30
 
3. Periyot: 45-52
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