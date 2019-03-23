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Osmanlıspor, Antalya'da kampa girecek
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OSMANLISPOR, ANTALYA'DA KAMPA GİRECEK

Osmanlıspor, Antalya'da kampa girecek

Başkent ekibi, milli maçlar nedeniyle Spor Toto 1. Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapacak.

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Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle Spor Toto 1. Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapacak.
 
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, yarın Antalya'ya gidecek mor-sarılı ekip, 28 Mart Perşembe günü Ankara'ya dönecek.
 
Öte yandan Osmanlıspor, bugün yaptığı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
 
Teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmana ısınmaya yönelik oyun ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılı futbolcular, 5'e 2 top kapma ve 3'e 3 hücum-savunma oyunlarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
 
Antrenmana Kamerun Milli Takımı'na çağrılan Eric Ayuk ile tedavileri devam eden Tugay Kacar ve Muhammed Bayır katılmadı.
 
Başkent ekibi, ligin 27. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak.
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