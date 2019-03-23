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TFF 2. Lig'de 28. hafta başladı
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TFF 2. LİG'DE 28. HAFTA BAŞLADI

TFF 2. Lig'de 28. hafta başladı

TFF 2. Lig'de 28. hafta oynanan 6 karşılaşmayla başladı.

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TFF 2. Lig'de 28. hafta oynanan 6 karşılaşmayla başladı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 4-0

Etimesgut Belediyespor-Tokatspor: 2-0

Beyaz Grup

Eyüpspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-1

Ankara Demirspor-Sakaryaspor: 0-0

Bayrampaşa-Keçiörengücü: 0-4

Sancaktepe Belediyespor-Gümüşhanespor: 1-3
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