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TFF 3. Lig'de 28. hafta başladı
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TFF 3. LİG'DE 28. HAFTA BAŞLADI

TFF 3. Lig'de 28. hafta başladı

TFF 3. Lig'de 28. hafta oynanan 6 müsabakayla başladı.

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