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Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mesaisi
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FENERBAHÇE'DE MKE ANKARAGÜCÜ MESAİSİ

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mesaisi

Fenerbahçe, yarın deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam ediyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.
 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
 
Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı idmanda 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıkları aktarıldı.
 
Antrenmanın, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
 
Fenerbahçe, 25 Mart Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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