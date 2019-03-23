Basketbolda toplu sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası ise 6 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 24. hafta 1, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 27. hafta ise 2 maç dışında tamamlandı.
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Pınar Karşıyaka: 64-87
Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Japan: 93-87
Banvit-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 95-63
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Gündoğdu Adana Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 59-108
OGM Ormanspor-BOTAŞ: 64-68
Çukurova Basketbol-Canik Belediyespor: 158-63
Kırçiçeği Bodrum-İstanbul Üniversitesi: 69-66
Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor: 60-79
Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67-65
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Finalspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 90-86
Ankara DSİ-OGM Ormanspor: 81-94
Edirnespor-Bursaspor: 72-101
Konyaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 76-89
Akhisar Belediyespor-Semt77 Yalova Belediyespor: 83-75
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Akdeniz Üniversitesi-Urla Belediyespor: 84-80
Mardin Büyükşehir Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 66-64
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