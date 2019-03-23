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Basketbolda toplu sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında ise 6 maç oynandı. İşte sonuçlar...

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası ise 6 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 24. hafta 1, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 27. hafta ise 2 maç dışında tamamlandı.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Pınar Karşıyaka: 64-87

Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Japan: 93-87

Banvit-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 95-63

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Gündoğdu Adana Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 59-108

OGM Ormanspor-BOTAŞ: 64-68

Çukurova Basketbol-Canik Belediyespor: 158-63

Kırçiçeği Bodrum-İstanbul Üniversitesi: 69-66

Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor: 60-79

Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67-65

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Finalspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 90-86

Ankara DSİ-OGM Ormanspor: 81-94

Edirnespor-Bursaspor: 72-101

Konyaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 76-89

Akhisar Belediyespor-Semt77 Yalova Belediyespor: 83-75

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Akdeniz Üniversitesi-Urla Belediyespor: 84-80

Mardin Büyükşehir Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 66-64

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