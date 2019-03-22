Medipol Başakşehir'den 'Hello Brother' mesajı

Medipol Başakşehir sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan "Hello Brother" (Merhaba kardeşim) ifadesini, futbolcular Robinho, Stefano Napoleoni, Gökhan İnler ve Demba Ba tekrarladı.
Senegalli futbolcu Demba Ba videoda, "Yeni Zelanda'da yaşananlardan ötürü çok üzgünüm ve size başsağlığı diliyorum. Biliyorsunuz ki biz tek vücut bir toplumuz. Bütün kalbimizle sizinleyiz. Size en iyi dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.