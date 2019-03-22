Galatasaray'da Bruma sesleri

Galatasaray için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Alman basını, geçtiğimiz günlerde Galatasaray’ın Kenan Karaman’ı gündemine aldığını ileri sürmüştü.

Sarı-kırmızılılarla ilgili yeni bir iddia ise Portekiz’den geldi.

Portekiz basınına yansıyan haberlere göre Galatasaray, Leipzig Teknik Direktörü Ralf Rangnick ile yıldızı bir türlü barışmayan eski yıldızı Armindo Bruma için nabız yoklamaya başladı.

Haberde teknik direktör Fatih Terim’in eski öğrencisini bizzat aradığı ve ‘yeniden benimle çalışır mısın?’ dediği bilgisine yer verildi.

2017 yazında 14 milyon 250 bin avro bonservis bedeliyle Alman ekibine satılan Bruma, bu sezon başında Ralf Ragnick'in takımın başına gelmesinin ardından yeterince forma şansı bulamadı.

Rotasyonda kullanılan Bruma’nın da ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

