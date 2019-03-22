Galatasaray Özhan Canaydın'ı andı

Galatasaray Kulübü, vefatının 9. yıl dönümünde eski başkanlardan Özhan Canaydın'ı andı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Özhan Canaydın, beyefendiliği ve centilmenliği ile tüm Galatasaray camiasının sevgisini kazanırken, temsil ettiği değerlerle zoru başararak tüm rakiplerinin de saygısını kazanmış ender yöneticilerden biridir. Galatasaray'a hem sporcu hem de yönetici olarak hizmet etmiş olan ve Türk sporunda unutulmaz bir iz bırakan büyük başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 9. yılında sevgi, saygı ve minnet ile bir kez daha anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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