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Beşiktaş teknik direktörünü arıyor
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BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ ARIYOR

Beşiktaş teknik direktörünü arıyor

Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında öne çıkan isimlerin başında Sergen Yalçın geliyor. Samet Aybaba, Mehmet Özdilek ve Tamer Tuna da adaylar arasında.

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Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları devam ederken, önümüzdeki hafta yapılacak yönetim kurulunda masaya yatırılacak isimler de netlik kazandı.

Başkan Fikret Orman’ın yaptığı açıklamalarda da söylediği gibi yerli teknik adamla yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş’ta yönetim kurulunda, yabancı isimler de konuşulacak.

Öne çıkan isimlerin başında Sergen Yalçın geliyor.

Camianın sevdiği isimlerden biri olan Samet Aybaba, Mehmet Özdilek ve Tamer Tuna gibi teknik adamlar da toplantıda ele alınacak.

Yabancı teknik adam konusuna sıcak bakmayan Fikret Orman, buna karşın kapıyı kapatmış değil.

Mircea Lucescu’nun oğlu Razvan Lucescu ile eski teknik direktörleri Slaven Bilic de Orman'ın gündeminde.

Beşiktaş, teknik adamın isminin netleşmesi durumunda, sezonun bitimini beklemeden harekete geçmeyi planlıyor.

Milli arada antrenmanlara Guti Hernandes ve Şeref Çiçek ile devam eden Beşiktaş, 4 günlük izne çıktı.

İzin dönüşünde siyah beyazlıların bir hazırlık maçı yapması bekleniyor.
 

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