Ferdi Kadıoğlu: "Yeterince şans bulamadım"

Sezon başında Fenerbahçe’nin büyük umutlarla NEC kulübünden transfer ettiği genç orta saha Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına konuştu.

Şu anda Hollanda 21 yaş altı kadrosunda da olan Kadıoğlu, Fenerbahçe’de henüz yeterince şans bulamadığını söyledi.

19 yaşındaki yıldız, “Sezonun ikinci yarısıyla beraber daha fazla süre alacağımı umuyordum. Ancak takım olarak sonuçlar tam istenildiği gibi gitmedi. Durumum bu sebepten olabilir” dedi.

Genelde kenarda kaldığını aktaran sarı lacivertli futbolcu, “Hemen hemen her zaman yedek kulübesinde kadro alternatifi olarak oturuyorum” ifadesini kullandı.

Antrenmanlarda çok çalışmaya devam ettiğini de söyleyen Kadıoğlu, “Şans yaratmaya çalışıyorum ve iyi idman yapıyorum. Kampta da çalışmam takdir edilmişti. Olumlu geri dönüşler almıştım” diye konuştu.

2022’ye kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda 21 yaş altı takımının en çok umut veren oyuncularından biri olarak öne çıkarılıyor.

