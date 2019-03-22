﻿
Ümit Milli Takım Arnavutluk deplasmanında
﻿
Site İçi Arama
﻿

ÜMİT MİLLİ TAKIM ARNAVUTLUK DEPLASMANINDA

Ümit Milli Takım Arnavutluk deplasmanında

Milliler, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup ilk maçında yarın Arnavutluk'a konuk olacak.

236 Okunma

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ilk maçında 23 Mart Cumartesi günü Arnavutluk'a konuk olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Elbasan Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonundan Erik Lambrechts, Rien Vanyzere ve Karel De Rocker hakem üçlüsü yönetecek.

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk'un ardından grupta sırasıyla Kosova, İngiltere, Avusturya ve Andorra ile karşılaşacak.

Statü

Elemelerde 8 grupta 6 takım, bir grupta ise 5 takım yer alıyor. Gruplarını lider tamamlayan ekipler, final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.

2021 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Macaristan ve Slovenya da organizasyona direkt katılacak. Şampiyonada yer alacak 12. ve son takım ise grup ikincilerinin oynayacağı play-off karşılaşmaları sonunda belirlenecek.

Gruplarında en yüksek puanı toplayan iki ekip, turnuvaya katılabilmek için kasım ayındaki play-off maçlarında karşı karşıya gelecek. 

ETİKETLER
Bursaspor'un hedefi 14 puan
Kasapoğlu: "Dünyanın en cömert ülkesiyiz"
İşte ikinci yarıya damga vuran kaleciler
2
Mehmet Yiğiner: "Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız"
1. Lig'in 5 haftalık programı açıklandı
TSYD ve TBF'den öğrencilere spor malzemesi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿