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İşte ikinci yarıya damga vuran kaleciler
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İŞTE İKİNCİ YARIYA DAMGA VURAN KALECİLER

İşte ikinci yarıya damga vuran kaleciler

Süper Lig’de geride kalan 9 haftaya damga vuran kaleciler belli oldu.

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2019 yılında Spor Toto Süper Lig’e damga vuran kaleciler belli oldu. Fernando Muslera ve Karius’u sollayan Gökhan Akkan en başarılı kaleci oldu.

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren 18 takımın bünyesinde bulunan kaleciler arasında en başarılı performansı sergileyen isim Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan oldu.

Bu sezon kalesinde sadece 13 gol gören Medipol Başakşehir’in file bekçisi Mert Günok, 2019 yılında geride kalan 9 haftalık periyotta ’en az gol yiyen kaleci’ unvanını kaptırdı.

1 Ocak 2019 tarihinden bugüne Süper Lig’de geride kalan 9 haftaya göre, en az gol yiyen kaleci Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan oldu. 

Gökhan Akkan ve Mert Günok 9 maçta sadece 5 kez kalesinde gol gördü. Ancak Gökhan 6 maçta kalesini gole kapatırken Mert ise 5 maçta gol yemedi.

En az gol yiyen kaleciler arasında 3. sırada ise 6 golle Fernando Muslera yer alıyor. İstikbal Mobilya Kayserispor’un Rumen file bekçisi Lung 9 maçta 9 gol yerken Beşiktaş’ın Alman kalecisi Karius 9 maçta 11 gol gördü. 

Spor Toto Süper Lig’de bulunan 18 takımın kalesini koruyan kaleciler ve 2019 yılında yediği gol sayısı şöyle:

Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor) : 9 maç 5 gol 

Mert Günok (Medipol Başakşehir) : 9 maç 5 gol 

Fernando Muslera (Galatasaray) : 9 maç 6 gol

Silviu Lung (İ.M.Kayserispor) : 9 maç 9 gol 

Serkan Kırıntılı (Konyaspor) : 9 maç 10 gol 

Haydar Yılmaz (Alanyaspor) : 9 maç 11 gol 

Loris Karius (Beşiktaş) : 9 maç 11 gol 

Ibrahim Sehic (B.B.Erzurum) : 9 maç 13 gol 

Altay Bayındır (Ankaragücü) : 9 maç 15 gol 

Antonio Beto (Göztepe) : 9 maç 15 gol 

Tolgahan Acar (Sivasspor) : 9 maç 16 gol

Uğurcan Çakır (Trabzonspor) : 7 maç 9 gol

Arda Akbulut (Trabzonspor) : 2 maç 5 gol 

Fabian Farnolle (Y.Malatyaspor) : 7 maç 13 gol 

Ertaç Özbir (Y.Malatyaspor) : 2 maç 4 gol 

Ruud Boffin (Antalyaspor) : 8 maç 19 gol 

Ferhat Kaplan (Antalyaspor) : 1 maç 1 gol 

Ramazan Köse (Kasımpaşa) 5 maç 8 gol 

Simone Scuffet (Kasımpaşa) : 4 maç 12 gol

Volkan Demirel (Fenerbahçe) : 8 maç 12 gol

Harun Ertekin (Fenerbahçe) : 1 maç 1 gol 

Muhammed Şengezer (Bursa) : 6 maç 9 gol 

Okan Koçuk (Bursaspor) : 3 maç 5 gol 

Fatih Öztürk (Akhisarspor) : 5 maç 11 gol

Milan Lukac (Akhisarspor) : 4 maç 7 gol  

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