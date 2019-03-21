İşte ikinci yarıya damga vuran kaleciler

2019 yılında Spor Toto Süper Lig’e damga vuran kaleciler belli oldu. Fernando Muslera ve Karius’u sollayan Gökhan Akkan en başarılı kaleci oldu.

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren 18 takımın bünyesinde bulunan kaleciler arasında en başarılı performansı sergileyen isim Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan oldu.

Bu sezon kalesinde sadece 13 gol gören Medipol Başakşehir’in file bekçisi Mert Günok, 2019 yılında geride kalan 9 haftalık periyotta ’en az gol yiyen kaleci’ unvanını kaptırdı.

1 Ocak 2019 tarihinden bugüne Süper Lig’de geride kalan 9 haftaya göre, en az gol yiyen kaleci Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan oldu.

Gökhan Akkan ve Mert Günok 9 maçta sadece 5 kez kalesinde gol gördü. Ancak Gökhan 6 maçta kalesini gole kapatırken Mert ise 5 maçta gol yemedi.

En az gol yiyen kaleciler arasında 3. sırada ise 6 golle Fernando Muslera yer alıyor. İstikbal Mobilya Kayserispor’un Rumen file bekçisi Lung 9 maçta 9 gol yerken Beşiktaş’ın Alman kalecisi Karius 9 maçta 11 gol gördü.

Spor Toto Süper Lig’de bulunan 18 takımın kalesini koruyan kaleciler ve 2019 yılında yediği gol sayısı şöyle:

Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor) : 9 maç 5 gol

Mert Günok (Medipol Başakşehir) : 9 maç 5 gol

Fernando Muslera (Galatasaray) : 9 maç 6 gol

Silviu Lung (İ.M.Kayserispor) : 9 maç 9 gol

Serkan Kırıntılı (Konyaspor) : 9 maç 10 gol

Haydar Yılmaz (Alanyaspor) : 9 maç 11 gol

Loris Karius (Beşiktaş) : 9 maç 11 gol

Ibrahim Sehic (B.B.Erzurum) : 9 maç 13 gol

Altay Bayındır (Ankaragücü) : 9 maç 15 gol

Antonio Beto (Göztepe) : 9 maç 15 gol

Tolgahan Acar (Sivasspor) : 9 maç 16 gol

Uğurcan Çakır (Trabzonspor) : 7 maç 9 gol

Arda Akbulut (Trabzonspor) : 2 maç 5 gol

Fabian Farnolle (Y.Malatyaspor) : 7 maç 13 gol

Ertaç Özbir (Y.Malatyaspor) : 2 maç 4 gol

Ruud Boffin (Antalyaspor) : 8 maç 19 gol

Ferhat Kaplan (Antalyaspor) : 1 maç 1 gol

Ramazan Köse (Kasımpaşa) 5 maç 8 gol

Simone Scuffet (Kasımpaşa) : 4 maç 12 gol

Volkan Demirel (Fenerbahçe) : 8 maç 12 gol

Harun Ertekin (Fenerbahçe) : 1 maç 1 gol

Muhammed Şengezer (Bursa) : 6 maç 9 gol

Okan Koçuk (Bursaspor) : 3 maç 5 gol

Fatih Öztürk (Akhisarspor) : 5 maç 11 gol

Milan Lukac (Akhisarspor) : 4 maç 7 gol