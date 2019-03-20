Timur Noyan, Bursaspor başkanlığına aday

Timur Noyan, Bursaspor Kulübünün mayıs ayında yapılması planlanan olağanüstü kongresinde aday olduğunu açıkladı.
Bursaspor Kulübü eski yöneticilerinden Noyan, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Şubat'ta Bursaspor Kulübünün resmi sitesinden Mayıs 2019'da olağanüstü genel kurul yapılacağının açıklandığını bildirdi.
Timur Noyan, şu ifadelere yer verdi:
"Bu süre içinde yaptığımız çalışmalar sonucunda Mayıs 2019'da yapılacak Bursaspor Genel Kurulu'nda yönetici arkadaşlarımızla her şartta başkan adayı olarak kongreye katılacağım."
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