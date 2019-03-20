﻿
Ziya Alkurt için Trabzonspor devrede
﻿
Site İçi Arama
﻿

ZİYA ALKURT İÇİN TRABZONSPOR DEVREDE

Ziya Alkurt için Trabzonspor devrede

Abalı Denizlispor'da bu sezon golleri ve asistleriyle katkı yapan Ziya Alkurt'u Trabzonspor'un istediği iddia edildi.

524 Okunma

Osmanlıspor'un 6 puan önünde emin adımlarla Süper Lig hedefine yürüyen Abalı Denizlispor'un yıldızlarından Ziya Alkurt'un adı Trabzonspor'la anılıyor.

Trabzonlu olup 3 sezondur yeşil-siyahlılarda forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu yıl 8 gol ve asistleriyle liderliğe büyük katkı yaptı.

Trabzonspor'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek, birçok Süper Lig takımının yakından takip ettiği Ziya için şimdiden girişimlere başladığı öğrenildi.

Lige verilen uzun milli maç ve yerel seçim arasını boş geçirmek istemeyen Denizlispor, 27 Mart Çarşamba günü Süper Lig temsilcisi Göztepe'yi özel maçta ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçın bilet fiyatları kapalı 20, maraton 15, kale arkaları 10 TL olarak belirlendi.
1. Lig'in 5 haftalık programı açıklandı
TSYD ve TBF'den öğrencilere spor malzemesi
Şahin: "Taraftarımızın önüne daha güçlü çıkacağız"
Trabzonspor centilmen, Fenerbahçe hırçın
Uğurcan Çakır, Onur'u aratmıyor
Süper Lig'de 26 haftalık kart raporu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿