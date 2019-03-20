Ziya Alkurt için Trabzonspor devrede

Osmanlıspor'un 6 puan önünde emin adımlarla Süper Lig hedefine yürüyen Abalı Denizlispor'un yıldızlarından Ziya Alkurt'un adı Trabzonspor'la anılıyor.
Trabzonlu olup 3 sezondur yeşil-siyahlılarda forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu yıl 8 gol ve asistleriyle liderliğe büyük katkı yaptı.
Trabzonspor'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek, birçok Süper Lig takımının yakından takip ettiği Ziya için şimdiden girişimlere başladığı öğrenildi.
Lige verilen uzun milli maç ve yerel seçim arasını boş geçirmek istemeyen Denizlispor, 27 Mart Çarşamba günü Süper Lig temsilcisi Göztepe'yi özel maçta ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçın bilet fiyatları kapalı 20, maraton 15, kale arkaları 10 TL olarak belirlendi.
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