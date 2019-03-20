Türk futbolu geleceğin yıldızlarını seçiyor

Atıncısı düzenlenecek olan TÜFAD (Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği) Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği, Antalya Manavgat’ta 13-16 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Organizasyona TÜFAD’ın 47 şubesi ve Suriyeli çocuklardan oluşan bir ekip olmak üzere toplam 48 takım ve 1000 kişi katılacak. 2007 doğumlu, 12 Yaş Altı kategorisindeki amatör futbolculardan kurulan il karmaları, organizasyonda yer alacak.

Geleceğin Yıldızları Futbol Şenlikleri kapsamında, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde TÜFAD’ın 56 şubesi tarafından yapılan taramalar sonucunda 100 bin çocuğa ulaşıldı. Antalya, Konya, Afyon, Çanakkale, Bursa ve Ankara’da yapılan organizasyonlarda 3 bin genç futbolcu yer aldı.

Geleceğin Yıldızları Futbol Şenlikleri’nde bulunan 3 bin amatör sporcu yaklaşık 2 bin 200’ü profesyonel takımların altyapılarına geçti. Sporcuların % 75’i profesyonel takımlara seçilerek halen bu kulüplerin alt yapılarında top koşturuyor.

Türk futbolunun ihtiyacı olan yetenekleri keşfetmek ve altyapısında kaliteyi arttırmak amacıyla yapılan bu organizasyonlarla, Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği’ne katılan 2002, 2003 ve 2004 doğumlu 10 çocuk 14 yaş altı ve 15 yaş altı milli takımlara seçildi.

14 yaş altı ve 15 yaş altı milli takımlara seçilenler:

1- Seyit Ali Kahya (2002-Amatör: Akyurt Belediyespor-Profesyonel: Gençlerbirliği-15 Yaş Altı Milli Takımı)

2- Abdullah Tazgel (2003-Amatör: Diyarbakır Karapınar-Profesyonel: Bursaspor-15 Yaş Altı Milli Takımı)

3- Ersin Yılmaz (2004-Amatör: Kapaklı Sitespor-Profesyonel: Galatasaray-14 Yaş Altı Milli Takımı)

4- Atakan Şanintürk (2004-Amatör: DSİ Bentspor-Profesyonel: Eskişehirspor-14 Yaş Altı Milli Takımı)

5- Emrah Mutlu (2004-Amatör: Derince Belediyespor-Profesyonel: Galatasaray-14 Yaş Altı Milli Takımı)

6- Uğurcan Şebelek (2004-Amatör: Maçkaspor-Profesyonel: Trabzonspor-14 Yaş Altı Milli Takımı)

7- Barış Atak (2004-Amatör: Zaferspor-Profesyonel: Bursaspor-14 Yaş Altı Milli Takımı)

8- Efe Birinci (2004-Amatör: Çorluspor 1947-Profesyonel: Trabzonspor-15 Yaş Altı Milli Takımı)

9- S. Eren Nasuh (2004-Amatör: Adana Gençlerbirliği-Profesyonel: Bursaspor-14 Yaş Altı Milli Takımı)

10- Melih Bostan (2004-Amatör: Derince Birlikspor-Profesyonel: Fenerbahçe-14 Yaş Altı Milli Takımı)

Türk futbolunun duayen isimleri, Süper Lig ve diğer profesyonel takımların oyuncu gözleme ekiplerinden yetkililer ve TÜFAD üyeleri de, 13-16 Nisan 2019 tarihlerinde Manavgat'ta yapılacak olan, 6. Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği’nde seçilmiş 600 genç sporcuyla bir araya gelecek.