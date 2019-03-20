﻿
TSYD ve TBF'den öğrencilere spor malzemesi
﻿
Site İçi Arama
﻿

TSYD VE TBF'DEN ÖĞRENCİLERE SPOR MALZEMESİ

TSYD ve TBF'den öğrencilere spor malzemesi

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi ve Türkiye Badminton Federasyonu, Mamak'taki bir okulda spor malzemesi dağıttı.

1761 Okunma

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi ve Türkiye Badminton Federasyonu ortaklığında "Orda bir köy var uzakta" projesi kapsamında Mamak'taki Oruç Reis İlköğretim Okulunda öğrencilere spor malzemesi hediye edildi.

"Sporla İletişimdeyiz" sosyal sorumluluk projesine Oruç Reis İlköğretim Okulu dahil edildi.

Ankara Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Nihat Uçar ve okul yöneticilerinin katılımıyla öğrencilere raket ve tüy toptan oluşan spor malzemeleri dağıtıldı.

Murat Özmekik, sporun yaygınlaşması için kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Etkinliğe katılan yöneticiler ve davetliler, malzeme dağıtımının ardından öğrencilerle gösteri maçı oynadı.

ETİKETLER #MKE Ankaragücü #Antalyaspor #Atiker Konyaspor #Alanyaspor #Beşiktaş #Bursaspor #BB Erzurumspor #Çaykur Rizespor #Demir Grup Sivasspor #Evkur Y.Malatyaspor #Fenerbahçe #Galatasaray #Göztepe #Kasımpaşa #Kayserispor #M.Başakşehir #Akhisar Bel. #Trabzonspor #Adana Demirspor #Adanaspor #Afjet Afyonspor #Giresunspor #Altay #Altınordu #Balıkesirspor Baltok #Boluspor #Denizlispor #Elazığspor #Eskişehirspor #Gazişehir Gaziantep FK #Gençlerbirliği #Hatayspor #İstanbulspor #K Karabükspor #Osmanlıspor #Ümraniyespor #Bandırmaspor #Bugsaş Spor #Darıca G.Birliği #Etimesgut Bld. #Fatih Karagümrük #Fethiyespor #K.Maraşspor #Kırklarelispor #A. Selçukspor #Manisa BŞB.SK #Pendikspor #Şanlıurfaspor #Sivas Belediyespor #Tarsus İdman Yurdu #Tokatspor #Tuzlaspor #Z. Kömürspor #Menemen Bel. #Amed Sportif #Ankara Demirspor #Bayrampaşa #Bodrum Bel. #Eyüpspor #Gaziantepspor #Gümüşhanespor #Hacettepe Spor #İnegölspor #Kastamonuspor 1966 #Keçiörengücü #Manisaspor #Niğde Belediyespor #Sakaryaspor #Samsunspor #Sancaktepe Bel. #Sarıyer #Batman Petrol #Bayburtspor #Bergama Bel. #Bucaspor #Çatalca Spor #Düzcespor #Erbaaspor #Erzin Belediyespor #H.E. Adıvarspor #Karşıyaka #Kemerspor 2003 #Kocaeli Birlik Spor #Kozan Bel.SK #Mersin İdmanyurdu #Nazilli Belediyespor #Ofspor #Silivrispor #Yomraspor #1461 Trabzon #A. Bağcılar #Anagold 24Erzincanspor #Diyarbekirspor #Gölcükspor #K.Erciyesspor #Kırıkhanspor #Muğlaspor #Pazarspor #Tire 1922 Spor #Van BŞB #Yeşil Bursa #Adliyespor #Aydınspor 1923 #Düzyurtspor #Büyükçekmece Tepecikspor #Cizrespor #Çorum Bel. #Elaziz Belediyespor #Karacabey Birlik #Kızılcabölükspor #Kocaelispor #Payas Bel. #Sultanbeyli Bel. #Tekirdağspor #Beylerbeyispor #Derince Spor #Dersim Spor #Kartalspor #Kütahyaspor #Maltepespor #Manavgatspor #Orduspor #Denizli Bel. #Türk Metal Kırıkkalespor
1. Lig'in 5 haftalık programı açıklandı
1
Mustafa Kaplan: "Kenetlenen başkan, taraftar ve oyuncu grubu var"
Trabzonspor centilmen, Fenerbahçe hırçın
Uğurcan Çakır, Onur'u aratmıyor
Süper Lig'de 26 haftalık kart raporu
Ozak Kabak: "Şenol Hocamızın çıkardığı yıldızlardan biri olurum"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿