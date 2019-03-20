TSYD ve TBF'den öğrencilere spor malzemesi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi ve Türkiye Badminton Federasyonu ortaklığında "Orda bir köy var uzakta" projesi kapsamında Mamak'taki Oruç Reis İlköğretim Okulunda öğrencilere spor malzemesi hediye edildi.
"Sporla İletişimdeyiz" sosyal sorumluluk projesine Oruç Reis İlköğretim Okulu dahil edildi.
Ankara Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Nihat Uçar ve okul yöneticilerinin katılımıyla öğrencilere raket ve tüy toptan oluşan spor malzemeleri dağıtıldı.
Murat Özmekik, sporun yaygınlaşması için kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
Etkinliğe katılan yöneticiler ve davetliler, malzeme dağıtımının ardından öğrencilerle gösteri maçı oynadı.
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