Milli takıma 3. Brezilyalı

Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı forveti Junior Moraes, Ukrayna Milli Takımı'na davet edildi. Ukrayna pasaportu alan golcü futbolcu, teknik direktör Shevchenko'nun görev vermesi halinde Portekiz ve Lüksemburg'a karşı sahaya çıkabilir.
Moraes "7 yıldır Ukrayna'da yaşıyorum. Ailem burada. Çocuklarım burada okula gidiyor. Buradayken birçok teklif aldım ama biz Ukrayna'da kalmayı seçtik. Burada çok mutluyuz" dedi.
Moraes bu sene 22 maçta 16 gol attı, 6 da asist yaptı. Shakhtarlı futbolcu, Ukrayna Milli Takımı'na davet edilen üçüncü Brezilya doğumlu futbolcu oldu.
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