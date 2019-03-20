Ersun Yanal'dan kadro yapılanması

Fenerbahçe'de transfer yapılacak bölgeler ve gidecek futbolcular netleşmeye başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal, Kameni, Neustadter, Benzia, Slimani, Ayew ve Reyes'i gelecek sezon kadroda düşünmüyor.

Transfer döneminde sağ bek ve sol bek transferi yapılırsa; Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı da gidecek isimler arasında olacak.

Skrtel yeni sözleşmeyi kabul etmezse, bir de stoper takviyesi yapılacak.

Yaz transfer döneminde önceliğin santrfor ve sol kanat mevkilerine verilmesi bekleniyor.

Soldado'nun önümüzdeki yıl da takımda kalacağı belirtiliyor. Valbuena için ise karar sezon sonunda verilecek.

Ersun Yanal, Eljif Elmas, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Tufan, Barış Alıcı, Jailson ve Frey'e de sezon başı kampında son bir şans vermeyi planlıyor.

Teknik ekibin tavsiyesi doğrultusunda altyapıdan birçok genç futbolcunun da yaz kampında deneneceği öğrenildi.