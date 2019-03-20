'Ozan Kabak, Real Madrid'in listesinde'

Bu yıl taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Real Madrid, önümüzdeki sezonun kadro planlanmasını sürdürüyor.

Madrid temsilcisine yakınlığıyla bilinen Marca Gazetesi, eflatun beyazlıların savunmasını Ozan Kabak ile güçlendirmek istediğini yazdı.

Zinedine Zidane'ın takımın başına gelmesiyle transferdeki yol haritasını belirleyen Real Madrid, geleceğe yönelik olarak milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Zidane'ın istediği diğer iki isim ise Eden Hazard ve Sadio Mane.

Chelsea ile 2020 yılına kadar olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Belçikalı futbolcu, ''Şuan takımıma odaklanmış durumdayım. Sonrasında neler olacağını göreceğiz'' dedi.

Özellikle Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla hücum bölgesinde sorun yaşayan Real Madrid, Liverpoollu Mane'yi de kadrosuna katmayı hedefliyor.

Bu sezon İngiltere ligi'nde 29 maça çıkan Senegalli futbolcu, 17 gol attı.