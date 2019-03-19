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Teknik direktörler sakatlık duasında
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TEKNİK DİREKTÖRLER SAKATLIK DUASINDA

Teknik direktörler sakatlık duasında

Milli maç arası özellikle şampiyonluk mücadelesi veren takımların teknik direktörleri için hep bir sakatlık korkusu yaratıyor. Bunlardan biri de Pep Guardiola…

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Euro 2020 elemeleri nedeniyle futbola milli ara verildi. Özellikle şampiyonluk yolunda her haftanın final gibi yaşandığı bu dönemler, kulüp teknik direktörleri için de oldukça sancılı geçiyor. 

Teknik direktörler milli takıma gönderdikleri yıldız futbolcularının sakatlanmadan dönmeleri için dua ediyor. Bu isimlerin belki de en başında Pep Guardiola geliyor. İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile çok ciddi bir şampiyonluk mücadelesi yapan İspanyol teknik adam, milli takımlara en fazla futbolcu gönderen isimlerden biri. 

Lig, Federasyon Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere üç kulvarda birden mücadele eden Manchester City, 29 günde tam 8 maç oynayacak. Guardiola "Sağlıklı dönmeleri için dua ediyorum" diyor: 

"Milli takıma gitmek zorundalar. Ülkelerini temsil etmeleri gerekiyor. Ama umarım fit bir şekilde sakatlanmadan takımlarına geri dönerler. Nisan ayında inanılmaz bir maç takvimimiz var. Herkese ihtiyacımız olacak" 

Manchester City, milli aradan sonra ilk maçını 30 Mart'ta Fulham ile oynayacak.

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