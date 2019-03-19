Fenerbahçe'nin milli ara planı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sezonun geri kalanı için stratejisini netleştiriyor.
Milli maç arasına Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle giren sarı lacivertliler, rahat bir nefes aldı.
Lige verilen arayı iyi değerlendirmeyi düşünen Ersun Yanal, kalan 8 haftada puan kaybını en aza indirmek istiyor.
Maç başına gol sayısını artıran ancak basit gol yemeyi engelleyemeyen tecrübeli teknik adam, yaklaşık 3 haftalık arada savunmaya ağırlık verecek.
Sarı lacivertli takım, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ligin ikinci yarısı baz alındığında, 15 puanla 6'ncı sırada bulunuyor.
Deneyimli çalıştırıcı, "Sezonun ikinci yarısının lideri Fenerbahçe olacak" hedefinin 8 puan gerisinde olsa da sezonun geri kalanında vites artıracak.
Ersun Yanal ilk olarak zorlu MKE Ankaragücü deplasmanından 3 puanla çıkmak istiyor.
Son 6 haftada sadece 1 mağlubiyeti bulunan rakibini kazasız geçmek isteyen Fenerbahçe, bu maçın ardından Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak.
Tarihi derbide ev sahibi avantajını kullanarak ezeli rakibini yenmeyi planlayan Yanal, bu iki maçtan alacağı 6 puanla yeni bir sayfa açacağına inanıyor.
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