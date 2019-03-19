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Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı yapıldı
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KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI TOPLANTISI YAPILDI

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı yapıldı

Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı, Spor Toto Süper Lig takımlarında görev yapan sportif direktörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

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Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı, Spor Toto Süper Lig takımlarında görev yapan sportif direktörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kulüpler Birliği Vakfının Twitter hesabında yer alan bilgiye göre kulüp sportif direktörleri; ligdeki yabancı oyuncu sayısı, altyapı teşvik sistemi ve 21 yaş altı takımlarının lig organizasyonu konularında fikir alışverişinde bulundu.

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