UEFA'dan Ali Palabıyık ve Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı hakemlerimizden Ali Palabıyık, Kosova ile Danimarka takımları arasında 21 Mart Perşembe günü oynanacak özel maçı yönetecek.
Kosova'nın Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya ise Makedonya ile Letonya takımları arasında 21 Mart Perşembe günü oynanacak EURO 2020 Elemeleri G grubu müsabakasını yönetecek.
Letonya'nın Skopje şehrindeki Filip II Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
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