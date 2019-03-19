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Mustafa Kaplan: "Ankara'da iki hazırlık maçı yapacağız"
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MUSTAFA KAPLAN: "ANKARA'DA İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPACAĞIZ"

Mustafa Kaplan: "Ankara'da iki hazırlık maçı yapacağız"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, takım olarak iyi durumda olduklarını söyledi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, takım olarak iyi durumda olduklarını söyledi.

Mustafa Kaplan, puanla dönebilecekleri Evkur Yeni Malatyaspor maçını 3-1 kaybettiklerini belirtti.

Takımın oyun ve mücadelesinden memnun olduğunu vurgulayan Kaplan, "Takım olarak iyi yoldayız. Düşme hattıyla aramızda az da olsa puan farkı var. 31 puanımız var ve ligde her an her şey olabilir. Düşme hattıyla yukarısı arasında puan farkı fazla değil. Ligde sıralama çok hızlı değişiyor. Ligden düşme gibi bir endişemiz yok. Süper Lig'de yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

"Hakemler maçın önüne geçti"

Kaplan, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında istekli bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın hakemlerini eleştiren Kaplan, "Maçta lehimize 3 penaltı verilmedi. Aleyhimize çalınan penaltı ise yanlış bir karardı. Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında hakemler maçın önüne geçti." değerlendirmesini yaptı.

"Milli arayı iyi değerlendireceğiz"

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendireceklerini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Futbolculara 4 gün izin verdik. Kamp yapmayı düşünmüyoruz. Fenerbahçe maçına Ankara'da hazırlanacağız. Djedje ve Moulin'in sakatlıkları var. Lig arasında iyileşip, Fenerbahçe maçına hazır hale gelecekler. Ayrıca lig arasında Ankara'da iki hazırlık maçı yapacağız. Puan cetvelinde daha yukarıya çıkmak için gerekli hazırlığımızı yaparak, puan toplamaya çalışacağız."
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Ankaralı
19 Mart 201923:02
Düşme endişemiz yok diye diye,sen bizi düşürecek gibisin,mahalle takımı gibi gol yiyoruz,şu averajı hiçmi görmüyorsun.top çevirmeyi bırakta,şu takıma biraz şut çekmeyi öğret.
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Serdar06
19 Mart 201920:51
Mustafa hoca nasıl değerlendirme yapıyorsun anlamadım.Sizin yok ama bizim düşme endişemiz var hem de çok fazla.Kimi yenmeyi düşünüyorsun.Alınan 1 puana iyi diyorsun.Akjisarı Bursayı Malatyalı yenemedik.Feneri B eşiktaşı Başakşejiri Konyayı mı yeneceğiz.Bu verilmeyen penaltıları maçtan sonra yayıncı kuruluşa verdiğin demeçte niye söylemedin ulusal basına. Sen de bizi avutuyorsun bakalım hayırlısı
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