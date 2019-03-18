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Milliler Güneş ile ilk antrenmanını yaptı
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MİLLİLER GÜNEŞ İLE İLK ANTRENMANINI YAPTI

Milliler Güneş ile ilk antrenmanını yaptı

Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

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Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, ilk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşacak. Bu mücadelenin ardından Eskişehir'de Moldova'yı konuk edecek olan Ay-Yıldızlılar, takımın başına geçen Teknik Direktör Şenol Güneş ile ilk antrenmanını Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

İdman öncesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla teknik ekip, futbolcular ve TFF yöneticisi Ali Dürüst, toplu halde basın mensuplarına poz verdi.

Dün akşam toplanan futbolculardan Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu ve Sinan Bolat, bugün takıma dahil oldu. Sivasspor mücadelesinde sol arka adalesinden sakatlanan Mehmet Topal ise kadrodan çıkarıldı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Burak Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Emre Taşdemir, Hakan Çalhanoğlu ve Sinan Bolat takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde düz koşu koşu yaptı. Bu isimler daha sonra çalışmalarına salonda devam etti. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan milliler ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Taktik idman sırasında Teknik Direktör Şenol Güneş'in oyunu sık sık durdurarak futbolcuları uyarması dikkatlerden kaçmadı. Hazırlıklarını sürdürecek olan A Milli Futbol Takımı, yarın saat 18.30'da Riva'da antrenman yapacak.  

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