Antetokounmpo'nun kariyer rekoru Milwaukee'ye yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Giannis Antetokounmpo'nun 52 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Milwaukee Bucks'ı 130-125 yendi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı üçüncüsü 76ers, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da forma giydiği konferans lideri Bucks'ı deplasmanda 130-125 mağlup ederek üst üste 4. olmak üzere 45. galibiyetini aldı.
76ers'ta Joel Embiid, 40 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, Jimmy Butler 27 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.
İki maç sonra kaybederek 18. yenilgisini yaşayan Bucks'ta kariyer sayı rekoru kıran Antetokounmpo'nun 52 sayı, 16 ribaunt, 7 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Ev sahibi ekipte Khris Middleton 19 sayı, 7 ribaunt, 6 asist üretti. Ersan İlyasova ise 17 dakika 51 saniye süre aldığı mücadeleyi 5 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
New York Knicks-Los Angeles Lakers: 124-123
Miami Heat-Charlotte Hornets: 93-75
Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 125-130
Detroit Pistons-Toronto Raptors: 110-107
Orlando Magic-Atlanta Hawks: 101-91
Sacramento Kings-Chicago Bulls: 129-102
Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 117-102
Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets: 119-116
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