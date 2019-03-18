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Profesyonel liglerde yaprak dökümü başladı
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PROFESYONEL LİGLERDE YAPRAK DÖKÜMÜ BAŞLADI

Profesyonel liglerde yaprak dökümü başladı

TFF 2. Lig'de maçlara çıkmama kararı alan Gaziantepspor'un küme düşürülmesinin ardından Spor Toto 1. Lig'de K.Karabükspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ise Manisaspor alt lige düştü.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta maçlara çıkmama kararı alan Gaziantepspor'un küme düşürülmesinin ardından dün Spor Toto 1. Lig'de Kardemir Karabükspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ise Manisaspor bir alt lige düştü.

Profesyonel liglerde hem üst sıralarda yer alma hem de küme düşmeme mücadelesi devam ederken liglere veda eden takımlar da belli olmaya başladı. Yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen kulüpler, liglere veda eden ilk ekipler oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gaziantepspor, ligde 19. haftadan itibaren maçlara çıkmama kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu İnegölspor ve Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçlarına çıkmayan Gaziantep ekibini bir alt lige düşürdü.

Bu sezon 36 ceza puanı alan Gaziantepspor, 2016-2017'de Süper Lig'de yer aldığı profesyonel liglerde TFF 3. Lig'e kadar geriledi.

Süper Lig'de 1989-1990 sezonundan itibaren 27 yıl aralıksız yer alan, 2000-2001'de şampiyonluk için yarışan ve Avrupa kupalarında 5 kez Türkiye'yi temsil eden Gaziantepspor kötü gidişatını sürdürdü.

Süper Lig'den 2. Lig'e

Gaziantepspor gibi daha önce Süper Lig'de yer alan Kardemir Karabükspor ve Manisaspor da dün oynadıkları karşılaşmaların ardından küme düştü.

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 3 ceza puanı bulunan ve 26. haftaya -1 puanla giren Kardemir Karabükspor, Altay deplasmanında aldığı 4-0'lık mağlubiyetle bitime 8 hafta kala lige veda etti. 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de yer alan ve sezon sonunda küme düşen Kardemir Karabükspor, bu sezon mücadele ettiği 1. Lig'e de tutunamadı.

Manisaspor artık 3. Lig'de

Süper Lig'de 6 sezon Ege futbolunu temsil eden Manisaspor, 2. Lig'e kadar geriledikten sonra tekrar 1. Lig'e çıkmıştı.

Ancak geçen sezon yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle kadrosundaki oyuncularla yollarını ayıran ve genç futbolcularla mücadelesini sürdüren Manisaspor, bu sezon yer aldığı TFF 2. Lig'e de tutunamadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 27. hafta mücadelesinde konuk ettiği Ankara Demirspor'a 2-1 yenilen Manisaspor, 15 ceza puanı bulunduğu ligde bitime 7 hafta düştü.

Küme düşmememe mücadelesi

Spor Toto Süper Lig'de son 8 haftaya Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Göztepe, Spor Toto 1. Lig'de ise Kardemir Karabükspor'un yanı sıra Birevim Elazığspor ve Eskişehirspor düşme hattında girdi.

Bitime 7 mücadele kalan 2. Lig Beyaz Grup'ta Gaziantepspor ve Manisaspor'un yanı sıra Bayrampaşa, Kırmızı Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, Tokatspor ile Konya Anadolu Selçukspor düşme hattında yer alıyor.

Sezon sonunda 2 takımın ligden düşeceği TFF 3. Lig 1 Grup'ta Körfezspor ile Silivrispor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Bergama Belediyespor, Kemerspor 2003 ve Adıyaman 1954 Spor, TFF 3. Lig 3. Grup'ta ise Bucaspor, Ankara Adliyespor ile Fatsa Belediyespor son 7 haftaya girerken düşme hattında bulunuyor.

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