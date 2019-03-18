﻿
İşte Fenerbahçe'ye kaynak sağlayacak proje: Fener ol
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE FENERBAHÇE'YE KAYNAK SAĞLAYACAK PROJE: FENER OL

İşte Fenerbahçe'ye kaynak sağlayacak proje: Fener ol

"Yardım" veya "bağış" üzerinden kampanya yapmayı düşünmeyen Başkan Ali Koç, "Fener ol" adının verilmesi beklenen proje ile kulübü düzlüğe çıkarmayı planlıyor.

182 Okunma

Fenerbahçe'nin mali düzlüğe çıkmak için uzun süredir yürüttüğü fon yaratma projesinin ayrıntıları belli olmaya başladı. "Özel Sermaye Fonu" oluşturacak yönetim, hem kulübün finansal ihtiyaçlarını karışlayacak hem de yatırımcı taraftara gelir sağlayacak.

"Kulübü borçlarından kurtarıp mali bağımsızlığını kazanması için büyük bir kampanya başlatacağız."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu açıklamayı, Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği 22'nci yıl balosunda yapmıştı.

İşte o kampanyanın detayları da ortaya çıkmaya başladı.

"Yardım" veya "bağış" üzerinden kampanya yapmayı düşünmeyen Başkan Ali Koç, bir fon oluşturarak kulübü düzlüğe çıkarmayı planlıyor.

"Fener ol" adının verilmesi bekleniyor

Kitlesel kaynak yaratmayı hedefleyen fona, "Fener ol" adının verilmesi bekleniyor.

Yönetim, 'Özel Sermaye Fonu' kurarak kulübün finansman ihtiyacını karşılamayı düşünüyor.

Ana ortakların ilk sermayeyi oluşturup kurduktan bu fon tipinde sınırlı sorumlu ortakların yani taraftarın katılımı ile sermaye artırılıyor.

Bu fonlardaki yatırım süresi 5-7 yıl arasında olacak. Yatırımcılar vade sonunda dilerse anapara ve kazançlarını kurulacak yeni fona aktarabilecek.

Proje kapsamında oluşturulacak fona katılmak isteyenler 3 gruba ayrılacak. Katılımcılar, 20 liradan başlayıp 1 milyon lira ve üzerinde yatırım yapabilecek. 

ETİKETLER #Fenerbahçe
Profesyonel liglerde yaprak dökümü başladı
'Alex, Del Piero'nun kopyasıydı'
"Bugün kendimi daha güçlü hissediyorum"
Fenerbahçe Yanal'la pes etmiyor
İşte Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿