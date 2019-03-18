İşte Fenerbahçe'ye kaynak sağlayacak proje: Fener ol

Fenerbahçe'nin mali düzlüğe çıkmak için uzun süredir yürüttüğü fon yaratma projesinin ayrıntıları belli olmaya başladı. "Özel Sermaye Fonu" oluşturacak yönetim, hem kulübün finansal ihtiyaçlarını karışlayacak hem de yatırımcı taraftara gelir sağlayacak.

"Kulübü borçlarından kurtarıp mali bağımsızlığını kazanması için büyük bir kampanya başlatacağız."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu açıklamayı, Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği 22'nci yıl balosunda yapmıştı.

İşte o kampanyanın detayları da ortaya çıkmaya başladı.

"Yardım" veya "bağış" üzerinden kampanya yapmayı düşünmeyen Başkan Ali Koç, bir fon oluşturarak kulübü düzlüğe çıkarmayı planlıyor.

"Fener ol" adının verilmesi bekleniyor

Kitlesel kaynak yaratmayı hedefleyen fona, "Fener ol" adının verilmesi bekleniyor.

Yönetim, 'Özel Sermaye Fonu' kurarak kulübün finansman ihtiyacını karşılamayı düşünüyor.

Ana ortakların ilk sermayeyi oluşturup kurduktan bu fon tipinde sınırlı sorumlu ortakların yani taraftarın katılımı ile sermaye artırılıyor.

Bu fonlardaki yatırım süresi 5-7 yıl arasında olacak. Yatırımcılar vade sonunda dilerse anapara ve kazançlarını kurulacak yeni fona aktarabilecek.

Proje kapsamında oluşturulacak fona katılmak isteyenler 3 gruba ayrılacak. Katılımcılar, 20 liradan başlayıp 1 milyon lira ve üzerinde yatırım yapabilecek.