Karşınızda Nazım Sangare

Antalyaspor, Nazım Sangare’nin milli takıma çağrılmamasını eleştirmişti. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de sağ bek olarak oynayan Sangare’nin Türk olup olmadığını olduğunu bilmediğini takımın teknik direktörü Bülent Korkmaz’dan öğrendiğini ve bunun da kendi eksikliği olduğunu söyledi.

Peki Nazım Sangare kim?

Geçtiğimiz sezon başı Antalyaspor’a transfer olan Nazım Sangare 1994, Almanya doğumlu. Annesi Türk olduğundan çok akıcı bir Türkçe konuşabiliyor. Babası ise Gine asıllı.

Futbola Aachen’da başlayan Sangare, Monchengladbach altyapısında oynadıktan sonra 4 yıl önce fortuna Dusseldorf’a 2016’da da Osnabruck’e transfer oldu. Sangare, 2017’de ise Antalyaspor’a imza attı.

Sangare’nin TFF’nin dergisi Tam Saha’ya verdiği röportajdan bilgiler şöyle:

"Annem Türk. Eskişehir’de doğmuş. Babam Gineli. Annem Almanya’da üniversitede okurken, babamla tanışıyor. Babam da üniversiteyi okumak için Almanya’daymış. Sonrasında evlenmeye karar vermişler ve Almanya’da ben dünyaya gelmişim. Çocukluğumun geçtiği Köln’de çok sayıda Türk yaşıyor. Bu nedenle sık sık Türkçe konuşma fırsatım oldu. Yine de Türkçem mükemmel değil. Çünkü biz evde sadece Türkçe konuşan bir aile değildik. Anneannem bana ve ablama baktığı için onunla Türkçe konuşuyorduk. Ama babam Fransızca ve Almanca konuşuyordu. Yani çok fazla dil konuşulan bir evde büyüdüm. Mahalle hayatımı sorarsanız; her gün top oynardım. Adeta sahada yaşadım diyebilirim. Arkadaşlarımla bütün gün futbol oynardım"



Futbol okulu açmayı planlıyor

"Almanya’da liseye kadar okuyabildim. Sonrasında üniversiteye gitme şansım olmadı. Çünkü hayatımdaki öncelik futboldu. Şimdi değil ama ileride üniversiteyi okumayı istiyorum. Önceden Almanya’da 2-5 yaş grubu öğrencilerin yer aldığı bir kreşte çalıştım. 6 ay kadar. Eğitici olmak anlamında planlarım var gelecek için. Yani futbol ve çocuklar üzerine bir şeyler yapmak istiyorum. Eğer futbolcu olmasaydım da okul yapmak isterdim. Çünkü çocukları çok seviyorum. Futbol okulu açmayı planlıyorum. Çocuklara eğitim ve futbol gibi bir imkanı bir arada sunmamız lazım. Kafamda böyle bir okul açma planı var"

‘Hedefim Türk Milli Takımı’

"Hedefim Türkiye Milli Takımı’nda oynamak. Evet, Gine Milli Takımı’ndan da bir teklif geldi. Onlar da beni çok istiyor ve sürekli arıyorlar ama ben ilk önce Türk Milli Takımı’nda oynayabilmek için mücadele ediyorum. En iyisini göstermek istiyorum. Neden özellikle Türkiye derseniz; kendimi Türkiye’ye daha yakın hissediyorum"



‘Beni ilk kez gören herkes İngilizce konuşmaya başlıyor’

İlk kez gören herkes benimle İngilizce konuşuyor ve ben de onlara, "Ben Türküm" cevabını veriyorum. Sonrasında herkes şaşırıyor.

