Ankaragücü'nden hakem isyanı: "Doğrandık!"

Ankaragücü, Yeni Malatyaspor deplasmanında 3-1 kaybedilen maçın hakemi olan Özgür Yankaya'ya ve VAR hakemi Koray Gençerler'e ateş püskürdü.

Ankaragücü'nün resmi siteden yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Spor Toto Süper Lig’in 26. Haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiğimiz Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde hem orta hakem Özgür Yankaya hem de Video Yardımcı Hakem olarak görev yapan Koray Gençerler tarafından adeta doğrandık.

Mücadelenin orta hakemi Özgür Yankaya, 90 dakika boyunca verdiği hatalı kararlar ile maçın skoruna direk etki ederek sahadan mağlubiyetle ayrılmamıza zemin hazırladı. Özgür Yankaya’nın bu karşılaşmadaki skandal performansına eşlik eden bir diğer isim ise Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının başında bulunan Koray Gençerler oldu.

Bu sezon Süper Lig’de oynadığımız çoğu karşılaşmada hem orta hakemlerin hem de Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının başında bulunan hakemlerin kötü performansı sebebi ile net bir şekilde hakkımızın yendiği ortadadır. Verilen skandal kararlar puan kaybı yaşamamızın dışında maddi olarakta kulübümüze zarar vermiştir.

Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığımız karşılaşmada orta hakem olarak görevlendirilen Özgür Yankaya ve (VAR) uygulamasının başında bulunan Koray Gençerler neden tarifi mümkün olmayan iki skandal kararlara imza attı.

‘VAR’ uygulaması maçın başından sonuna kadar sağlıklı bir şekilde çalışıyor muydu?

Eğer uygulama ile ilgili her hangi bir sıkıntı yaşanmadı ise orta hakem ve Video Yardımcı Hakem pozisyonunda bulunan kişiler bu uygulamayı neden kullanmadı?

İlk olarak karşılaşmanın 67. Dakikasında oyuncumuz Sadaev ve rakip takım oyuncusu Murat Yıldırım arasında ikili mücadele yaşanmış ve o esnada Evkur Yeni Malatyaspor oyuncusu Murat Yıldırım eli açık bir şekilde topa eliyle müdahale etmiştir. Ceza sahası içerisinde yaşanan ve penaltı olarak değerlendirilmesi gereken pozisyon hem maçın hakemi hem de Video Yardımcı Hakem uygulamasının başında bulunan kişiler tarafından görmezden gelinip, Yoruma dahi açık olmayan bu pozisyonda ‘VAR’ uygulamasına başvurulmamış ve net penaltı kararı uygulanmamıştır.



Bir diğer pozisyon ise karşılaşmanın 86. Dakikasında oyuncumuz Canteros’un kullandığı serbest vuruş sonrası yaşanmıştır. Canteros’un kullandığı serbest vuruşta top ceza sahasına düşmüş ve Evkur Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle boşa çıkarak topun kontrolünü sağlayamamış ve top oyuncumuz Pazdan’ın önünde kalmıştır. Topun kontrolünü yapan oyuncumuz Pazdan, kaleye doğru topu yönlendirmiş ve kale çizgisinde Evkur Yeni Malatyaspor oyuncusu Donald topa elle müdahale ederek gol olmasını engellemiştir. Bu pozisyonda hem kırmızı kart hem de penaltı kararı verilmesi gerekirken maçın orta hakemi Özgür Yankaya yine skandal bir kararı imza atarak Evkur Yeni Malatyaspor lehine faul kararı vermiştir.



Karşılaşma esnasında takdir haklarını rakip takım lehine kullanan ve iki skandal karar ile puan kaybetmemize zemin hazırlayan maçın orta hakemi Özgür Yankaya ve ‘VAR’ uygulamasının başında bulunan Koray Gençerler’in, spor komuoyunda yer alan eski hakemler ve futbol yorumcularının yaptıkları açıklamalarla da skandal bir performans sergiledikleri aktarılmıştır.

Video Yardımcı Hakem uygulamasının amacı maçın orta hakemi olarak görev yapan kişinin işini rahatlatmak ve görüş açısının olmadığı noktalarda devreye girmektir. Karşılaşmanın 67. ve 86. Dakikalarında tam bu konuya örnek olarak gösterilecek iki pozisyonda da orta hakem ve ‘VAR’ uygulamasının başında bulunan hakem, vermesi gereken doğru kararları verememiştir.

Gelinen noktada sezon başından bu yana hakkımızın yendiği ve göz göre göre stajer hakem dahi olamayacak kişi ve kişiler tarafından doğrandığımız gün yüzüne çıkmıştır. Bu maç öncesinde en son 1,5 ay önce orta hakem olarak görev verilen Özgür Yankaya, uzun bir aranın ardından deneme tahtası işlevi görevi görmek için maçımıza atanmış ve skandal ötesi bir yönetim göstererek puan ve puanlarımızı çalmıştır.

Artık sabır ve anlayış bizim için tükenmiştir. Evkur Yeni Malatyaspor maçında verilen hakem kararlarının ardından en kısa sürede Merkez Hakem Kurulu tarafından gerekli kararların alınmasını ve bu tür skandal kararlara başvuracak hakem ve hakemlerin Türk futbolundan uzak tutulmasını talep ediyoruz.

İyi niyet çerçevesinde konu ile ilgili Merkez Hakem Kurulu ile görüşülmüş olup gerekli adımlar tarafımızca atılmıştır.

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun geride kalan maçlarında adil bir yönetim anlayışı sergilenmesi için takım ve taraf gözetmeksizin gerekli hakem atamalarının yapılmasını, kalan süre içerisinde adaleti sağlayacak hakem ve hakemlerimiz ile mücadele edilecek bir lig hazırlanacağını umuyoruz. Kulübümüzün skandal hakem yönetimleri ile ilgili yaşadığı olayların ardından göreve yeni gelen Merkez Kurulu ve üyelerine bundan sonraki süreçte inanmak ve güvenmek istiyoruz.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ"