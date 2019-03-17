‘Kosovalı Zlatan’

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon en dikkat çeken isimlerden biri de Vedat Muriqi. Ligin ikinci yarısında fırtına gibi esen Çaykur Rizespor’un başarısındaki baş mimarlardan biri olan Muriqi, son 15 maçta 9 gol attı, 4 de asist yaptı.

Vedat Muriqi, 2014 yılından beri Türkiye’de forma giyiyor. Arnavutluk’un Teuta takımından 5 yıl önce Giresunspor’a gelen golcü futbolcu iki yıl sonra Gençlerbirliği’nde iki yılın ardından da Çaykur Rizespor’a geldi.

Kendisinin vücut yapısıyla Ibrahimovic’e benzediğini söyleyen Muriqi’in en büyük hayali onun gibi olmak.

Muriqi zor bir hayat yaşadı. Babası 7 yaşındayken sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Kosova’daki savaşta apartmanlarının bodrumunda saklanmak zorunda kaldı. Daha sonra savaş ortamına ve baskılara dayanamayıp Arnavutluk’a kaçmak zorunda kaldı. Babası hep onun futbolcu olmasını istiyordu ve bu amaç doğrultusunda devam etti.

Arnavutluk’ta futbolcu olmak zor bir durumdu. Menajerler onu ilk Eskişehirspor’a getirdi, denendi, ama olmadı. Sonra ise Giresun kapısı açıldı ve Muriqi’nin Türkiye macerası da başladı. Arnavutluk’ta oynarken Türkiye’de futbol oynamak onun için bir hayaldi. Ve bu hayal gerçek oldu. Şimdi Muriqi herkesi futboluyla büyüleyerek yoluna devam ediyor.