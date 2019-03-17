Ankara Demirspor yendi, Manisaspor 3. Lig'e düştü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisaspor, Ankara Demirspor'a evinde 2-1 yenilerek bitime 7 hafta kala kümede kalma umutlarını yitirdi.

Geçtiğimiz yıl 1. Lig'den 2. Lig'e düşen ve eksi 15 ceza puanının yanında transfer yasağı da getirilen Manisaspor ligin bitimine 7 hafta kala Gaziantepspor'dan sonra 3. Lig'e düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini ilki penaltıdan olmak üzere 55 ve 87. dakikalarda Tahir atarken, ev sahibinin tek golü 78. dakikada Furkan'dan geldi.

Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan, Hakan Balta gibi isimlerin forma giydiği kadrosuyla 2005-2012 yılları arasında iki farklı dönemde Spor Toto Süper Lig'de yer alan, geçen sezon aldığı 12 puan silme cezasıyla 1. Lig'den düşen Manisaspor, bu skorla eski 3 puanda kalarak 3. Lig'e düştü.

Manisaspor'da büyük üzüntü

Manisaspor'da genç futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Transfer yasağı nedeniyle tamamı altyapıdan kadrosu kalan siyah-beyazlılarda bitiş düdüğüyle birlikte kaleci Deniz ve Furkan başta olmak üzere tüm futbolcular göz yaşlarına boğuldu.

Manisasporlu futbolcuları, daha önce siyah-beyazlı formayı giyen rakip takımdan Hakan Turan ve Akın Açık teselli etmeye çalıştı.

Futbolcuların aileleri de tribünde göz yaşlarına hakim olamadı. 19 Mayıs Stadı'ndaki az sayıda taraftar ise genç futbolculara, "Emeğinize sağlık, ağlamak yok", "Sizler bu şehrin gururusunuz" tezahüratlarıyla moral vermeye çalıştı.

Bu sezon yine borçları yüzünden FIFA ve Futbol Federasyonu tarafından toplam 15 puanı silinen eksi 3 puandaki transfer yasaklısı siyah-beyazlıların kalan 7 haftada 2. Lig'e tutunma umudu kalmadı.

Çok zor günler geçiren, tesislerinde elektrik, su ve doğal gazı borçları yüzünden kesilip tüm kupaları borçlu olunan kentteki bir kasap tarafından haczedilerek icradan satışa çıkarılan Manisaspor'un tamamı altyapıdan kadrosu, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.