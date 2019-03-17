Mustafa Kaplan: "Mağlup olacak bir oyun oynamadık"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 3-1 yenildikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Şansız goller yediklerini dile getiren Kaplan, "Özellikle penaltıda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine gidilmesi gerekiyordu. Ben penaltı olduğuna inanmıyorum. Maçın hakkı beraberlikti ama mağlup olduk." diye konuştu.

Kaplan, sahada güzel bir oyun sergilediklerini anlatarak, "Oynanan oyundan dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. Mağlup olacak bir oyun oynamadık. Hakem arkadaşımızın daha dikkatli olması lazımdı. Bundan sonraki maça bakacağız. Ankaragücü iyi yoldadır." değerlendirmesinde bulundu.