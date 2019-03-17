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Adanaspor-Gençlerbirliği maçı sonrası
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ADANASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SONRASI

Adanaspor-Gençlerbirliği maçı sonrası

Gençlerbirliği'nin deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yendiği maç sonunda teknik adamlar 90 dakikayı değerlendirdiler.

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Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, "Ön bölgedeki becerimiz, gerideki gibi olsaydı bu maçtan puanla ayrılırdık." dedi.

Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakiplerinin güçlü futbolculardan kurulu bir takım olduğunu söyledi.

Rakiplerinin özelliklerine karşı antrenmanlarda çalışma yaptıklarını aktaran Arın, şöyle konuştu:

"Maça başlamadan önce planlarımız tabii ki rakip karşısında puan almaktı. Yaptığımız antrenmandaki özverili çalışmalar sahaya bugün defansif anlamda yansıdı ama maalesef bizim en büyük sıkıntımız önde topu biraz tutamamaktan kaynaklandı. Yani çabuk çıkmamız gereken pozisyonlarda çok top kaybı yaptık. Kazandığımız toplarda öne çıkarken hata yaptık. Ön bölgedeki becerimiz, gerideki gibi olsaydı bu maçtan puanla ayrılırdık."

Arın, ligin barajı olarak kabul edilecek 36 puana ulaşmak için ihtiyaç duydukları 6 puanı almak istediklerini belirterek, milli maç nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

- Üzülmez: "İlk yarı zorlandığımız anlar oldu"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, zor bir maç oynadıklarını belirtti.

İlk yarı sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Üzülmez, şunları kaydetti:

"Oyuncularım belki ilk yarı sıkıntılar yaşadı, belki daha pozisyonlu futbol ortaya koyabilirdik. İlk yarı zorlandığımız anlar oldu. Çok acele oynamaya, hücumlarda acele davranmaya çalıştık. İkinci yarıda daha agresif, daha önde basan, daha çok pozisyon yaratan bir takım görüntüsü verdik. Kazandık mutluyuz. "
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Mert
17 Mart 201921:50
Erkan Sözeri dönemindeki kötü futbol ve yanlış ilk 11 tercihi devam edecekse biz neden Erkan hocayı yollayıp seni getirdik İbrahim. Aklını başına al İbrahim. Jailton un gol atması seni şaşırtmasın o da vasatın altında. Rahmetullah, Matei, Berat nerede İbrahim. Korkakların zaferi olmaz iki haftadır şansa kazanıyoruz herzaman şans yanında olmaz İbrahim.
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