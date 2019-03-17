﻿
Gençlerbirliği, Adana'dan 3 puanla çıktı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ, ADANA'DAN 3 PUANLA ÇIKTI

Gençlerbirliği, Adana'dan 3 puanla çıktı

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

450 Okunma

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yendi.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda başkent ekibine 3 puanı getiren golü 59. dakikada Jailton attı.

Bu sonucun ardından zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği puanını 54'e yüseltirken, Adanaspor ise 30 puanda kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Malok, Emin Yıldırım, Hasan Hüseyin Tetik

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Digao, Özkan Taştemur, Eren Keleş (Dk. 60 Ahmet Dereli), Bagayoko (Dk. 73 Anıl Taşdemir), Furkan Özçal (Dk. 86 Feczesin), Gökhan Sazdağı, Hakan Barış, Kone

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Alper Uludağ, Luccas Claro, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz (Dk 57 Nadir Çiftçi), Selçuk Şahin, Stancu, Deniz Yılmaz (Dk. 75 Mert Nobre), Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Jailton)

Gol: Dk. 59 Jailton (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 14 Veli Kızılkaya, Dk. 35 Bagayoko, Dk. 79 Hakan Barış (Adanaspor), Dk. 23 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

1
Adanaspor-Gençlerbirliği maçı sonrası
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım'da yeni dönem
Spor Toto 1.Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı
1
Gençlerbirliği'nden kulübün kurulduğu liseye ziyaret
2
Gençlerbirliği 96 yaşında
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿