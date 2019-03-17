Gençlerbirliği, Adana'dan 3 puanla çıktı

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yendi.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda başkent ekibine 3 puanı getiren golü 59. dakikada Jailton attı.
Bu sonucun ardından zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği puanını 54'e yüseltirken, Adanaspor ise 30 puanda kaldı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Emre Malok, Emin Yıldırım, Hasan Hüseyin Tetik
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Digao, Özkan Taştemur, Eren Keleş (Dk. 60 Ahmet Dereli), Bagayoko (Dk. 73 Anıl Taşdemir), Furkan Özçal (Dk. 86 Feczesin), Gökhan Sazdağı, Hakan Barış, Kone
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Alper Uludağ, Luccas Claro, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz (Dk 57 Nadir Çiftçi), Selçuk Şahin, Stancu, Deniz Yılmaz (Dk. 75 Mert Nobre), Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Jailton)
Gol: Dk. 59 Jailton (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 14 Veli Kızılkaya, Dk. 35 Bagayoko, Dk. 79 Hakan Barış (Adanaspor), Dk. 23 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)
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