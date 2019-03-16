Ümit Özat: "7-1, 8-1 bitecek maç 2-0 bitti"

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Birevim Elazığspor'u deplasmanda 2-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, takımının oyunundan memnun olmadığını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özat, daha farklı bitecek bir maçtan neredeyse 1 puanla ayrılabileceklerini ifade eti.
Özat, "Bugün çok farklı bitecek maç, son paslardaki ciddiyetsizlik yüzünden gerçekleşmedi. Belki rakibin son dakikada bulduğu pozisyon gol olsa 2 puan bırakıp gidecektik. Bugün kaçırdığımız pozisyonlar var. İkinci ve üçüncü golü bulsak oyun çok başka yerlere giderdi. 7-1, 8-1 bitecek maç 2-0 bitti. Skor haricinde memnun olduğumu söyleyemem." şeklinde konuştu.
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