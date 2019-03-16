Osmanlıspor'a evinde büyük şok

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor, Mirkan Aydın'ın "hat-trick" yaptı maçta deplasmanda Osmanlıspor'u 3-1 yendi ve zirve yolunda önemli bir galibiyet aldı. Galibiyet hasreti 3 haftaya çıkan başkent ekibi ise bu yenilgiyle Süper Lig'e doğrudan çıkma hedefinde büyük yara aldı.

Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta konuk Hatayspor'un gollerini 10, 32 ve 57. dakikalarda Mirkan Aydın kaydetti. Osmanlıspor'un tek golünü 84. dakikada Burhan Eşer attı.

Bu sonuçla, Hatayspor puanını 47'ye yükseltirken, Osmanlıspor 48 puanda kaldı.

Öte yandan Osmanlıspor'da Muhammed Bayır, 82. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Başkent ekibi, üç oyuncu değişikliği hakkını tamamladığı için kalan bölümde 10 kişi mücadele etti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Gökmen Olgaç

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 38 Mathew), Lumanza (Dk. 60 Magaye), Burhan Eşer, Sinan Kurt, Todorovic (Dk. 38 Mertan Caner Öztürk), Ayuk

Hatayspor: Akın Alkan, Murat Paluli, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Yasin Güreler, Diallo (Dk. 86 Hamza Gür), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 68 Korkishko), Gökhan Karadeniz (Dk. 86 Nimaga), Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın

Goller: Dk. 10, 32 ve 57 Mirkan Aydın (Hatayspor), Dk. 84 Burhan Eşer (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Muhammed Bayır, Dk. 26 Todorovic, Dk. 49 Burhan Eşer, Dk. 90 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Dk. 61 Gökhan Karadeniz, Dk. 77 Korkishko, Dk. 90 1 Yasin Güreler (Hatayspor)