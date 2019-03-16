Fenerbahçe Yanal'la pes etmiyor

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yenik duruma düştüğü maçlarda yaptığı geri dönüşlerle dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertlilerin başına ligin 16. haftasında geçen Yanal, Fenerbahçe'yle ligde çıktığı son 6 karşılaşmada yenik duruma düştü. Bu 6 maçın 4'ünü kaybetmeyen Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe, Yanal yönetiminde son geri dönüşünü ise Demir Grup Sivasspor karşısında yaptı. Maçın 73. dakikasında geriye düşen sarı-lacivertliler, son 17 dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Kadıköy'de 3 maçta geriye düştü

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de çıktığı son 3 lig maçında da geriye düştü.

Sarı-lacivertliler, sahasında Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor karşısında yenik duruma düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı bildi.

Ülker Stadı'nda Atiker Konyaspor karşısında da 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik skor ve 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe, Ersun Yanal'la Kadıköy'de bu sezon çıktığı diğer iki lig maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalırken, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0, Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 3-2 yendi.

Beşiktaş maçında önemli geri dönüş

Fenerbahçe, Ersun Yanal'la en önemli geri dönüşünü Beşiktaş deplasmanında gerçekleştirdi.

İlk yarıyı 3-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu 3 golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı.

Başakşehir ve Kayserispor maçlarını çeviremedi

Fenerbahçe, Ersun Yanal döneminde Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda lider Medipol Başakşehir ve İstikbal Mobilya Kayserispor'a kaybetti.

Fenerbahçe, ligin 25. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaştığı ve 1-0 geriye düştüğü maçta 1-1'i bulmasına rağmen son dakikalarda yediği golle sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 21. haftada ise İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında son dakikalarda 1-0 geriye düşmüş ve mücadele bu skorla sona ermişti.