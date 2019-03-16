Kızların futbol sevgisi ön yargıları yıktı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesindeki bir köyde, "Kızlar futbol oynar mı." sözüne aldırış etmeyen beden eğitimi öğretmeni tarafından kurulan kız futsal takımı, son 3 yılın il şampiyonu olmayı başardı.

Kuşcu Köyü İlkokulu/Ortaokulu'nun beden eğitimi öğretmeni Hulusi Ulaşer, 4 yıl önce okul bünyesinde kız futsal takımı kurmak için çalışma başlattı.

Ulaşer'in müracaat ettiği okul idaresi önce, "Burası köy. Burada kız futbol takımı mı olur, kızlar futbol oynar mı." diye karşı çıktı.

Öğrencilerin ailelerine ziyarette bulunarak onları ikna eden Ulaşer, okul idaresinin de onayını alarak 12 ortaokul öğrencisinden oluşan kız futsal takımı kurdu.

Turnuvalara katılmaya başlayan Kuşcu Köyü Ortaokulu Kız Futsal Takımı, Tokat'ta üst üste 3 yıl şampiyon oldu. Türkiye Şampiyonalarına da katılan takım, çeşitli dereceler elde etti.

Okulun müdür yardımcısı Bahri Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010 yılından bu yana okulda görevli olduğunu söyledi.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Hulusi Ulaşer'in kız futsal takımı kurmak istemesine okul idaresinin önce karşı çıktığını belirten Yiğit, "En yakınındaki ben bile, 'Hocam bu iş olmaz. Burası köy, kızların futbol oynamasına sıcak bakmazlar.' dedim. Eğitimci olarak biz bile buna karşı çıktık." dedi.

Buna rağmen okulda kız futsal takımı kurup, başarılı olduklarını dile getiren Yiğit, bunun da köydeki 7'den 70'e herkesi mutlu ettiğini ve saygı duyduklarını vurguladı.

Ulaşer de kız futsal takımı kurmak için görüştüğü okul idaresinin kendisine, "Aileler izin vermez." dediğini ancak kendisinin şansını denemek istediğini anlattı.

Birkaç aile ile görüşerek düşüncelerini değiştirmeyi başardığına işaret eden Ulaşer, "Son 3 yılın şampiyonu olan bir takım ortaya çıkardık. İnsanların, 'Kız çocuğu futbol mu oynar." görüşünü çocuklarının başarıları ve öğretmenlerimizin verdiği öz güvenle aştık." ifadesini kullandı.

Kız futsal takımı kaptanı Esmanur Bozkaya da daha önce hiç futbol oynamadığına dikkati çekerek, "Beden eğitimi öğretmenimiz bana futbol oynamayı isteyip istemediğimi sorduğunda önce korkmuştum ama sonra takım kurulup başarılar kazandık." diye konuştu.

Takım oyuncularından Tuğçe Temizel ise ailelerinin futbol oynamalarına önce izin vermek istemediğini dile getirerek, "Bize, 'Kızlar top oynayamaz, kızlar yapamaz. Sadece erkekler oynayabilir.' diyorlardı. Biz başlangıç yaptık. Üç yıldır da Tokat şampiyonuyuz. Ailelerimiz başarılarımızı görünce seviniyor. Artık bir şey demiyorlar." dedi.