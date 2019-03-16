Çaykur Rizespor'dan kritik 3 puan

Süper Lig'in 26. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 2. dakikasında Çaykur Rizespor Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın sonucunu belirleyen golü ise 68'de Samudio attı.
Mücadelenin 76. dakikasında Nejc Skubic direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Atiker Konyaspor 35 puanda kalırken maçı kazanarak 6. sıraya çıkan Çaykur Rizespor puanını 34'e yükseltti
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