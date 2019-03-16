Athletic'in 100 yıllık Bask kültürü

İspanya’nın Bask bölgesi takımı olan Athletic Bilbao dünyanın en sıradışı futbol kulüplerinden biri.



Kulüp, 1911 yılında Copa del Rey maçında ‘uygun olmayan yabancı oyuncu’ oynatmaktan dolayı suçlanmasının ardından önemli bir karar alarak yalnızca Bask bölgesinde doğmuş oyuncuları oynatmaya başlıyor. 100 yılı aşkın süredir bu politikayı devam ettiren kulüp Real Madrid ve Barcelona ile birlikte La Liga’dan hiç düşmemiş üç takımdan biri.

1971 yılında genç yetenekler için inşa edilen ve Lezama’da bulunan antrenman tesisleri artık A takım ve kadın takımlarına da ev sahipliği yapıyor. Lezama’da 8 saha, bir spor salonu, bir basın odası ve sağlık odası bulunuyor.

Kulüp yaklaşık 200 milyon Euro’luk nakit paraya sahip. Ancak diğer kulüplerin aksine bu kadar parayı yalnızca bir futbolcu için harcamıyor. Hemen hemen her kulübün nakit para sıkıntısı çektiği dönemde son zamanlarda sattığı oyuncularla Athletic finansal açıdan gayet rahat durumda.

Bilbao’nun 60 kilometrekarelik alanında doğan her çocuk, kırmızı beyazlı renklerle ve kulüp aidiyetiyle yetiştiriliyor. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca her yıl en az iki oyuncu altyapıdan A takıma yükseldi ve şu anda A takımda bulunan oyuncuların yüzde 85’i altyapıdan yükselen oyuncular.

Athletic’in Biscay bölgesinde 20 gözlemcisi bulunuyor. Ayrıca bölgede gençlerin gelişimini izleyen ve kulüpte oynayabileceklerini düşündükleri oyuncuları Lezama’ya gönderen 150 tane pilot kulüp bulunuyor.



Antrenörlerine ve pilot kulüplerine fazla güvenen kulüp, 10 yaşına kadar çocukları kendi akademilerine almıyor. Sadece geçen yıl 9 yaşın altında 1500 çocuk gözlemlenmiş. Athletic için futbolcu bulmak o kadar da zor değil.

Athletic’te oyuncuların saha içerisindeki yetenekleri kadar ‘bilişsel yetenekleri’ de önemli. Çocuklara saha içinde olduğu gibi saha dışında da belli sorumluluklar veriliyor.



Tesislere adımını atan çocuklar malzeme yıkıyor ve odalarını temizliyorlar. Ayrıca U19 takımında oynayan 21 oyuncudan 13’ü de bir yandan üniversitede okuyor. Kulüp tesislerde iyi futbolcular yetiştirdikleri gibi iyi birer birey de yetiştirmeye çalışıyor.

Lezama’daki futbol eğitiminde en önem verilen alan ise tekniksel çalışmalar. Koç için üç önemli nokta bulunuyor: Duruş, vizyon, ritim ve yön değişikliği. 30 dakikalık teknik çalışmadan sonra oyuncular strateji ve bireysel çalışmalar yapıyor. Tesislerde ciddiyet ve disiplin oldukça yüksek seviyelerde oluyor.



Rekor transferleri

Athletic, yüksek bonservis bedelleriyle sattığı oyuncularla da adından söz ettiriyor.



2012 yılında Bayern Münih’e 40 milyon Euro’ya sattıkları Javi Martinez o yıl Bundesliga’nın en pahalı transferiydi. Ander Herrera 2014 yılında 36 milyon Euro karşılığında Manchester United’ın yolunu tutmuştu. Manchester City 65 milyon Euro’ya Aymeric Laporte’yi transfer ederek kulüp rekorunu kırdı. Son olarak geçtiğimiz yaz Chelsea, Kepa Arizzabalaga’yı 80 milyon Euro’ya transfer ederek bir kaleci için ödenen en yüksek bonservis ücretini verdi.



Şu anda kadroda bulunan Iker Muniain ve Inaki Williams gibi önemli oyuncular da önümüzdeki dönemde büyük transferlere imza atabilecek potansiyelde oyuncular.



Serdar Sarı - TRT SPOR

