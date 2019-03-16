Fethi Yaşar'dan Ankaragücü'ne tesis sözü

Yenimahalle Belediye Başkanı ve CHP Adayı Fethi Yaşar, Ankaragücü için Batıkent’te altyapı tesisi inşa edeceklerini söyledi. Tesise trafik kazasında hayatını kaybeden Mert Turgut Çakır ile Eren Açıkgöz’ün ismini vereceklerini belirten Yaşar, “Hem Yenimahalle’nin çocukları futbol altyapısı ile yetişecek, hem de Ankaragücü’nün üst yapısına futbolcu kazandırılacak” dedi. Tesisi yaz sezonuna teslim edeceklerini kaydeden Fethi Yaşar, Hürriyet Ankara’ya şu bilgileri verdi:

“Ankaragücü köklü bir kulübümüz, Ankara’nın simgesi. Ben göreve geldiğimden beri Ankaragücü’ne her türlü yardımı sağladım. Ankaragücü’nün tesisleri zaten bizim ilçemizde. Rahmetli Abdurrahman Oğultürk mevcut tesisleri vermişti. Kulübün en kötü zamanlarda eksiklerini giderdik, sahip çıktık.”

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SEÇİLECEK BAŞKANLAR SAHİP ÇIKMALI

“Ankaragücü’nün bugünkü yönetimi gerçekten büyük başarı gösterdi. Takımı, 2. Lig’ten Süper Lig’e çıkardılar. İnşallah bu sene de ortalarda tamamlar. Ekonomik sorunları var, bunlar olmayabilirdi. Büyükşehir Belediyesi çok güçlü bir bütçeye sahip. Osmanlıspor’a, Keçiörengücü’ne verdiği desteği Gençlerbirliği ile Ankaragücü’ne de verebilirdi. Bunlar düşmeyebilirdi. Süper Lig’de 2-3 takımımız daha olabilirdi. Bunlar geride kaldı. Seçilecek yerel yöneticilerin, bilhassa Büyükşehir Belediyesi’nin bütün diğer Anadolu ve İstanbul’daki takımlarda olduğu gibi Gençlerbirliği ve Ankaragücü’ne de sahip çıkmalarını diliyorum.”

“Sadece yabancı oyuncuların olduğu takımları beğenmiyorum. Bizim takımlarımızda Türk gençleri oynamalı. Takımlarda neredeyse İstiklal Marşı’nı okuyacak adam yok. Bu herkese üzüntü veriyor. Altyapı çok önemli. Bu konuda başarılı olmuş Altınordu gibi kulüplerimiz var. Gençlerbirliği İlhan Cavcav zamanında çok oyuncu yetiştirdi. Ankaragücü’nde de kulüp yöneticilerinin alt yapıyı geliştirmeleri lazım. Yerel yönetimlerin de altyapı tesislerini kulüplere tahsis etmesi lazım. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak gençlerin yetişeceği güzel bir altyapı tesisini Ankaragücü’ne kazandıracağız.”

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ÇAKIR İLE AÇIKGÖZ'ÜN İSMİ VERİLECEK

“Batıkent’te yapacağız ve teslim edeceğiz. Bu tesislerin Ankaragücü’ne ve Ankara’nın gençlerine hayırlı olacağını düşünüyorum. Trafik kazasında hayatını kaybeden iki genç taraftar Mert Turgut Çakır ile Eren Açıkgöz’ün ismini vereceğiz. Onların cenazesine gittiğimde çok üzüldüm. Ailelerinin duasını almak da Yenimahallelerin görevi olduğunu düşünüyorum. Tesisin ilk etapta hafriyatı alınacak. Seçimlerden sonra başlayacağız. Yaz sezonunda anahtarını teslim ederiz.

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16 BİN METREKARE ALANA SAHİP

Batıkent’te, 16 bin 745 metrekare proje alanına inşa edilecek olan altyapı tesisinde nizami ölçülerde futbol sahası, tribün, sosyal tesisler, üç kulvarlı koşu yolu, çocuk oyun alanı, egzersiz alanı ve otopark gibi bölümler bulunacak.

ALTAY'A MİLLİ TAKİP

Ankaragücü’nün son dönemde kalesini koruyan ve performansı ile göz dolduran genç kalecisi Altay Bayındır, A Milli Takım aday kadrosu için düşünülen isimlerin arasına girdi. Türkiye’nin 22 ve 26 Mart’ta, Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçları için, Teknik Direktör Şenol Güneş’in, Altay’ı kampa davet edeceği belirtiliyor.